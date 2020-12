Roma, Mkhitaryan: "È presto per dire se siamo da Scudetto. Campionato strano"

Sempre più protagonista di questa Roma, Henrik Mkhitaryan ha parlato così a Sky Sport dopo il tre a uno rifilato al Torino: "Abbiamo iniziato bene, giocando bene il primo tempo. Nella ripresa abbiamo concesso qualcosa e hanno segnato. L'ultimo quarto d'ora è stato un po' duro, ma siamo felici per i tre punti. Dobbiamo recuperare da questa partita, abbiamo due giorni per analizzarla e preparare la partita contro l'Atalanta: sappiamo che non sarà facile, ma non esistono partite facili. Se voglio diventare l'Ibrahimovic della Roma? No, perché ci sono ancora tante partite da giocare ed è presto per dire che possiamo vincere lo Scudetto. È un campionato un po' strano: tutte le squadre sono molto vicine, dobbiamo soltanto pensare alle prossime partite".