Roma, Mkhitaryan esalta il nuovo acquisto Pedro: "Grande giocatore e grande persona"

vedi letture

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha parlato anche del nuovo acquisto giallorosso Pedro Rodriguez nell'intervista rilasciata oggi ai canali ufficiali del club: "Un grande giocare e una grande persona. Non abbiamo avuto ancora la possibilità di parlare molto ma sono sicuro che avremo il tempo per farlo. Come giocatore lo conoscono tutti, è un grande calciatore, ha vinto tutto nella sua carriera e ha giocato nei migliori club, come il Barcellona, il Chelsea e ora la Roma. Penso che il suo contributo sia veramente importante per raggiungere i nostri obiettivi. Ovviamente dovremo aiutarlo ad ambientarsi e a prepararsi al nuovo campionato, ma sono certo che con un giocatore del genere potremo fare una bella stagione", le parole dell'ex Arsenal e Manchester United sul suo ex avversario in Premier League.