Roma, Mkhitaryan fa la differenza: con lui si parte dall'1-0. Media-gol da podio

Non sempre ha potuto giocare. Ma, quando lo ha fatto, Henrikh Mkhitaryan è riuscito a fare la differenza per la Roma. È una sensazione, che spiega perché i giallorossi vogliano arrivare a tutti i costi al riscatto dall’Arsenal. Abbiamo provato a verificare se sia davvero così, sfruttando i dati di Comparisonator.

Si vince di più. Il primo dato a favore dell’armeno, in realtà, è quello della media punti: con lui in campo, i giallorossi hanno conquistato 1,92 punti a gara, a fronte di una media complessiva (nelle 26 giornate) di 1,73.

Numeri da bomber. Merito, anche, di statistiche da vero e proprio cannoniere. Tra i giocatori schierati nelle sua stesse posizioni di campo (esterno sinistro o trequartista), infatti, Mkhitaryan si piazza al secondo posto per gol segnati e assist fatti in media a partita: rispettivamente 0,62 e 0,31. In pratica, quando ha giocato la Roma è partita dall’1-0. E anche sui numeri difensivi, pur mettendosi a confronto con giocatori più abituati alla fase di non possesso, riesce a mettersi in bella mostra: spicca, per esempio, il secondo posto stagionale per recuperi palla nella metà campo avversaria: solo Lulic (un giocatore nettamente più propenso ai contrasti) ha fatto meglio in questa prima parte di Serie A.