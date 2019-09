Roma, Mkhitaryan: "Fonseca una scoperta. Spero di imparare da lui"

Henrick Mkhitaryan, neo giocatore della Roma, ha parlato oggi in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo al suo tecnico Fonseca: "Ho imparato tanto da ogni tecnico. Ho 30 anni, ma voglio continuare a imparare. Per me sarà una sfida anche imparare subito l'italiano per poter comunicare subito con i miei compagni. Fonseca sarà una scoperta e spero di poter imparare molto da lui".