Roma, Mkhitaryan: "Ho segnato a Verona, spero di ripetermi stasera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Roma Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Inter: "Non è un segreto che giochiamo tutte le partite per vincere. Abbiamo un grande squadra, grande allenatore. Abbiamo analizzato l'avversario, siamo pronti e vediamo come andrà".

Senti di essere decisivo?

"Sto cercando di entrare in forma. Non sono ancora al top ma l'importante è il desiderio e la volontà. Ho segnato a Verona, spero di ripetermi oggi con un gol o un assist ma quello che conta è aiutare la squadra