© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'asso della Roma Henrick Mkhitaryan parla dopo il ko di ieri contro l'Italia, : "Abbiamo giocato un’ottima partita, siamo passati in vantaggio e avremmo potuto segnare anche sull’1-1. Abbiamo attaccato fino alla fine, anche in dieci. L’espulsione? Non so se l’arbitro ha sbagliato, non me la sento di giudicare. So che l’Italia è una squadra forte e alla fine ha meritato di vincere. Ma la partita è stata molto più aperta e combattuta di quella di sette anni fa. Vuol dire che siamo cresciuti e abbiamo accorciato le distanze. È importante per l’Armenia".

La Roma: "Ho parlato un po’ con Florenzi, ma avremo modo di dirci molto di più quando arriverò a Roma. Florenzi è stato il primo della Roma a inviarmi un messaggio quando sono stato acquistato. Le polemiche su Lukaku e il razzismo nel calcio italiano? Non mi piace parlare di queste cose. Arrivo in Italia con entusiasmo, intanto stasera ho preso le misure dei difensori della Serie A…".