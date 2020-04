Roma, Mkhitaryan: "Il mio miglior gol è stato contro il Sassuolo, al mio esordio"

Nel corso di uno scambio di considerazioni coi tifosi, promosso dall'account Twitter della Roma, Henrik Mkhitaryan parla del gol che più gli è piaciuto da quando veste il giallorosso: "Per me il mio miglior gol segnato finora con la Roma è stato quello al Sassuolo alla mia prima partita. Perché era il mio esordio ed ero molto emozionato. L'impatto con lo stadio alla prima partita è stato emozionante. Abbiamo vinto e ho segnato, ho atteso per due settimane ed ero molto felice al termine del match".

#MickiAsks: What was your first game at the Stadio Olimpico - and what are your memories of it? 💭

#ASRoma pic.twitter.com/a1Il6VRzMY

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 11, 2020