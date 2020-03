Roma, Mkhitaryan: "In casa per dare l'esempio. Futuro? E' tutto fermo. Difficile dirlo"

Dal suo ritiro romano Henrikh Mkhitaryan, attaccante armeno della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese The Times. Eccone gli stralci più importanti:

Sulla quarantena: "Stiamo provando ad affrontarla, ma non è facile perché l’unica cosa che possiamo fare è stare a casa aspettando che tutto si risolva. Passo la mia giornata con la mia famiglia e tenendomi in esercizio seguendo la tabella che mi è stata fornita dal club. Da quanto è emersa questa situazione ho preferito non uscire più anche per cercare di essere un esempio per gli altri”.

Sugli allenamenti: "Provo a fare un po' di tutto: lavoro con la palla, ho una cyclette a casa e uso anche altri attrezzi come i manubri. Cerco di rispettare il programma che mi manda il club. Non è facile perché lo spazio è limitato e non ci sono molti attrezzi a casa, ma possiamo fare il meglio con quello che abbiamo e restare in forma. Ovviamente calciare il pallone per casa non è l'ideale, ci sono i vicini e rischi di disturbarli, quindi cerco di fare le cose senza palla, anche perxhé è meglio ora lavorare sul fisico che sulla tecnica. La tecnica è un dono di natura, la devi possedere. Quando torneremo ad allenarci, farò maggiore attenzione al lavoro con la palla, per riprenderci il feeling .

Sul suo futuro: "Non so dire nulla al momento perché la stagione è ferma, non sappiamo quando torneremo a giocare e cosa accadrà quest'estate. Nel calcio tutto cambia rapidamente. Un giorno sei qui, l'altro sei lì. Non sai mai cosa potrà accadere".