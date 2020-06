Roma, Mkhitaryan: "Mi fa piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui"

La Roma ha da poco comunicato di avere esteso la durata del prestito di Henrikh Mkhitaryan fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-2021: "Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare", ha commentato il calciatore armeno al club giallorosso.