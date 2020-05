Roma, Mkhitaryan: "Molti sottovalutano la Serie A, ma è affascinante come campionato"

Nel corso dell'intervista concessa all’ambasciata armena, l’attaccante della Roma Henrikh Mkhitaryan ha parlato del campionato italiano: "Ha le sue particolarità, molti la sottovalutano, ma è affascinante come campionato. Fase non è come venti anni fa, ma sono felice che il campionato stia continuando a crescere e anche il mio prestito dell'anno scorso parla da sè. Sono felice di giocare in Italia. Avevo sentito che i tifosi qui erano 'pazzi', in senso buono. Ma non credevo che fossero realmente così. Sono molto soddisfatto di giocare con la Roma e dei suoi tifosi".