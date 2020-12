Roma, Mkhitaryan: "Nell'intervallo c'era nervosismo. Siamo stati bravi a tornare freddi e lucidi"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Dall’inizio abbiamo fatto il nostro gioco, con molta pazienza. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, soprattutto nella gestione della palla. Poi, evidentemente, l’espulsione di Pedro ci ha penalizzato molto, ma nel secondo tempo abbiamo dimostrato che anche in inferiorità numerica eravamo in grado di creare delle occasioni da gol, e di vincere la partita. C’è della frustrazione per la mancata vittoria, ma adesso dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima partita”.

Avete percepito in quale direzione arbitrasse il direttore di gara?

“Preferisco non parlare dell’arbitro, non avrebbe senso. Mi limito a giudicare gli episodi. Tutti possono vedere con i propri occhi quello che è successo. La squadra ha fatto il proprio lavoro fino in fondo. È chiaro che nell’intervallo ci fosse un po’ di nervosismo per alcune decisioni prese dall’arbitro, ma nel secondo tempo siamo stati freddi e lucidi, perché sapevamo che avevamo davanti ancora 45 minuti contro un’ottima squadra. Nella ripresa abbiamo fatto davvero una bella prestazione”.

Nella ripresa avete dimostrato una grande condizione fisica e mentale. Vuol dire che state bene.

“Sì, questo è il calcio. Sono contento di sentirmi bene dall’inizio della stagione. Sto giocando molto, sto reggendo questi ritmi. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita dura, sia sul piano fisico che su quello mentale. Siamo rimasti in inferiorità numerica e fisicamente la gara è stata ancora più dura. Grazie all’aiuto di tutti i compagni, però, siamo riusciti a fare questa bella prestazione. Personalmente, avendo parecchio spazio davanti, ho potuto sprintare con e senza palla. La prestazione è stata buona. Questo è quello che succede quando si crede in se stessi”.