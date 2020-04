Roma, Mkhitaryan: "Non torneremo alla normalità rapidamente. Situazione difficile"

Simpatica iniziativa della Roma che sul proprio sito ufficiale ha simulato una conversazione via WhatsApp con Henrikh Mkhitaryan. Queste le parole dell'armeno: "È strano non avere la possibilità di uscire ma spero che tutto passi presto e che non succeda più. Sono qui, nel mio appartamento. Quando c'è bel tempo e non si può uscire per fare una passeggiata è un peccato. Peccato anche non avere un giardino per stare un po' di tempo all'aperto, ma bisogna restare a casa, questa è la cosa più importante da fare in questo momento".

Si tiene sempre aggiornato sulla situazione dei tuoi familiari e amici in Armenia?

"Sì, seguiamo costantemente le notizie da lì e gli aggiornamenti dei nostri amici. Anche in Armenia ci sono stati casi di Covid-19, ma la situazione è ancora sotto controllo e spero che si mantenga così. Abbiamo valutato se per qualcuno di noi fosse il caso di tornare in Armenia, ma poi abbiamo deciso che era meglio che nessuno si muovesse. Tutti dobbiamo fare la nostra parte".

Come vanno gli allenamenti?

"Bene, ovviamente è una situazione diversa dal solito ma stiamo andando avanti con il lavoro. Il Club ci segue costantemente, inviandoci anche l'attrezzatura necessaria. Abbiamo un programma da seguire e stiamo lavorando duro. Visto che dentro casa non riesco a correre sto utilizzando molto la cyclette".

A livello psicologico quanto è faticoso questo periodo?

"È difficile rilassarsi restando sempre nello stesso posto. L'obiettivo è riuscire a rimanere calmi e rilassati, accettare la situazione e concentrarsi sui prossimi passi. Sappiamo bene che la situazione non tornerà alla normalità rapidamente e che avremo bisogno di ulteriori settimane di lavoro per riprendere a giocare. C'è voglia di ripartire, ma al primo posto deve esserci la sicurezza di tutti".