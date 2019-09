© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Complice la sosta per le Nazionali Henrikh Mkhitaryan, volto nuovo della Roma, ha dovuto salutare celermente la Capitale per unirsi alla propria nazionale, l'Armenia, attesa dai match di qualificazione ad Euro2020. Ospite del sito ufficiale della federcalcio del suo paese (ffa.am) l'ex United e Arsenal ha parlato brevemente di Roma e della sua scelta: "La Roma ha un nuovo tecnico e nuovi giocatori. È fantastico perché la squadra sta iniziando a formarsi e potrò avere il mio spazio. Il club mi ha spiegato gli obiettivi della stagione: riportare la squadra in Champions, raggiungere la finale di Europa League e vincere la Coppa Italia. Spero di fare bene con l'aiuto di Fonseca"