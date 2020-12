Roma, Mkhitaryan polemico sull'arbitraggio: "Non voglio commentare, è sotto gli occhi di tutti"

Henrik Mkhitaryan, centrocampista offensivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Non ho rimpianti. Abbiamo giocato molto bene anche in dieci uomini, abbiamo avuto diverse occasioni, alla fine però è arrivato un pareggio".

Cosa ne pensi dell’arbitraggio?

"No, non voglio parlare dell'arbitraggio. È sotto gli occhi di tutti quanto è accaduto, basta rivedere le immagini".

In dieci avete giocato meglio.

"Anche prima abbiamo giocato bene, ci sono state delle occasioni. Nella ripresa abbiamo avuto comunque tante opportunità".

Potete lottare per lo scudetto?

"È troppo presto, abbiamo giocato dieci partite. C’è molto equilibrio, le squadre sono in pochi punti. Noi daremo il massimo per poter finire nelle prime quattro".

Per cosa eravate arrabbiati?

"Per tutto. Sono arrabbiato e siamo arrabbiati per quanto è accaduto. Ora però dobbiamo pensare alla prossima partita".