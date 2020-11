Roma, Mkhitaryan: "Possiamo arrivare dove vogliamo, bravi a segnare nel finale di primo tempo"

vedi letture

Al termine della partita di Genova tra Genoa e Roma, Henrik Mkhitaryan, autore di una tripletta, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione e abbiamo sbagliato, meno male che abbiamo segnato prima di andare nello spogliatoio. Ringrazio i miei compagni per la bella partita, nel secondo tempo abbiamo mostrato personalità e abbiamo vinto la partita nonostante qualche difficoltà”.

Dzeko ti aveva detto di segnare?

“Ho parlato con Dzeko e mi ha detto che dovevo segnare. Abbiamo bisogno di lui, speriamo torni prestissimo, ogni giocatore è importante per noi”.

Può essere un anno di crescita per te? Hai più continuità:

“L’anno scorso quando sono arrivato non era facile per me entrare in condizione dopo qualche infortunio. Meno male che ora sto facendo bene, sono continuo, mostro le qualità che ho e ringrazio i miei compagni perché mi aiutano”.

Potete arrivare a quello che puntate?

“Se parliamo della squadra sì, abbiamo qualità e i giocatori buoni. Possiamo arrivare al livello che vogliamo: lavoriamo bene e tanto, faremo di tutto per arrivare dove vogliamo”.

Cosa ti ha detto Juan Jesus?

“Non so, non è una cosa normale per me che faccio gol e prendo la palla. E’ una tripletta speciale, la devo tenere”.