Roma, Mkhitaryan: "Posso giocare ovunque in attacco ed essere utile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di presentazione, il neo centrocampista offensivo della Roma, Henrick Mkhitaryan, ha parlato anche del ruolo che potrebbe ricoprire in giallorosso: "Posso giocare in ogni posizione dell'attacco: dietro l'attaccante o partendo dalla sinistra. Per me quello che conta è essere utile per la squadra. La mia prerogativa migliore è partire dall'esterno per accentrarmi".