Roma, Mkhitaryan pronto al bis. Gli altri restano fino alla fine, Smalling solo in A

Avanti tutta, ma senza una roccia in Europa League. La Roma ha infatti trovato l'accordo per l'estensione di tutti i prestiti. Chris Smalling, però, resta ma con scadenza Serie A : il difensore inglese non sarà infatti utilizzabile in Europa League, a meno di un nuovo accordo col Manchester United. Prolungati fino al 31 agosto gli accordi per Kalinic e Zappacosta , mentre nel caso di Henrikh Mkhitaryan si va anche oltre: l'armeno sarà nella Capitale anche nella prossima stagione .

I casi risolti dalla Roma -

In prestito: Nikola Kalinic (diritto di riscatto), Davide Zappacosta, Chris Smalling (prolungato fino alla prima settimana di agosto), Henrikh Mkhitaryan (prolungato anche per la stagione 2020-2021).