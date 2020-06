Roma, Mkhitaryan rescinde con l'Arsenal prima di firmare l'accordo con i giallorossi

"La Roma comunica di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza di Mkhitaryan anche per il 2020-2021". Questo lo stralcio del comunicato ufficiale che i giallorossi hanno diramato per rendere noto l'accordo per il futuro dell'armeno. Secondo Il Tempo però, il giocatore non arriverà in prestito dall'Arsenal ma bensì potrà firmare a parametro zero, dopo che Mino Raiola ha trovato l'intesa con i Gunners per la rescissione con un anno d'anticipo dell'accordo che legava l'attaccante ai londinesi. La società romanista pagherà solo una commissione al procuratore con cui nei prossimi giorni collaborerà anche per trovare un acquirente per Justin Kluivert, altro suo assistito.