Roma, Mkhitaryan: "Sto tornando in forma dopo l'infortunio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per la Roma e i suoi tifosi. Pochi minuti su Twitter, infatti, il fantasista Henrikh Mkhitaryan ha scritto: "Sto tornando in forma dopo l'infortunio". Da capire se l'armeno sarà già disponibile contro la Sampdoria, ma la certezza è che manca veramente poco per rivederlo a completa disposizione.