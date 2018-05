Roma, Monchi a caccia di un regista: Seri e Torreira i nomi in lista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha bisogno di acquistare un regista in vista della prossima stagione se vuole ambire a migliorare il terzo posto ottenuto in questa stagione. Monchi dovrà investire un bel gruzzolo in questo ruolo e i nomi che per il momento circolano dalle parti della sede giallorossa sono due: Lucas Torreira della Sampdoria e Jean-Michel Seri del Nizza. A riportarlo è Leggo.