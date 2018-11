Roma, Monchi: "Abbiamo il VAR, utilizziamolo. Fatto un passo avanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il direttore sportivo della Roma Monchi ha commentato le decisioni dell'arbitro nella sfida contro la Fiorentina: "Credo che tutti hanno visto che non era rigore. L'arbitro può sbagliare come tutti, io mai ne parlerò ma ora c'è il VAR, uno strumento che può aiutare l'arbitro e oggi ed è stato utilizzato male, nelle ultime due gare ci sono state decisioni così così contro Cagliari e Napoli, non voglio prendere niente ma neanche che ci portino via nulla, c'è tanto in gioco, rispetto il lavoro dell'arbitro ma c'è il VAR che oggi non è stato utilizzato. Poi oltre a questo serve una riflessione sulla squadra, abbiamo visto una Roma più vicina a quello che può essere squadra, ma serve di più, ora dobbiamo andare a Mosca e poi giocare con la Sampdoria. La strada è giusta, non dobbiamo guardare la classifica che magari è lontana da quello che ci aspettiamo e oggi conta di più che abbiamo fatto un passo avanti".