Roma, Monchi accetta l'offerta del Marsiglia per Strootman

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Romanista riporta che la Roma ha accettato l'offerta del Marsiglia che, tra parte fissa e bonus, sfiora i 30 milioni di euro. Il giocatore, pertanto, al 99% non sarà convocato per il match contro l'Atalanta. Inizialmente, Strootman non era molto allettato dall'idea di cambiare squadra e campionato ma l'offerta di 4,5 milioni annui e la prospettiva di tornare a lavorare con Garcia hanno avuto un ruolo decisivo.