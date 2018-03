Roma, Monchi: “Under sulla retta via, Totti un supereroe”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intercettato dal microfono di Fox Sports, Monchi ha parlato del momento vissuto dal romanista Cengiz Ünder. “Aveva bisogno di tempo per adattarsi ad un nuovo campionato e ad una nuova lingua. La gestione di Di Francesco del ragazzi è stata fondamentale. Il ragazzo poi è cresciuto, si è aperto e credo che sia sulla strada giusta", le parole del ds della Roma che ha poi parlato di Francesco Totti: “Ha una credibilità così grande che la Roma non può fare a meno di utilizzarlo. E' un supereroe ed è impensabile non utilizzare i poteri che ha".