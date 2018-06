Roma, Monchi blinda il talento Calafiori. Contratto fino al 2021

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma è pronta a blindare uno dei suoi giovani più interessanti, inserito da Tuttomercatoweb.com nell'inchiesta sui 100 talenti italiani del futuro ( CLICCA QUI! per leggere la classifica). Il terzino sinistro Riccardo Calafiori, infatti, firmerà il primo contratto da professionista, in scadenza nel giugno 2021. Classe 2002, il giocatore è un pilastro dell'Italia Under-16 ed è molto apprezzato da Monchi.