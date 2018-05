Roma, Monchi: "C'era un rigore e il rosso. Dobbiamo alzare la voce"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“C’era un rigore clamoroso e il rosso". Mastica amaro Monchi, direttore sportivo della Roma, raggiunto da Sky Sport 24 nel post-partita della gara di ieri sera contro il Liverpool: "È il momento per il calcio italiano di alzare la voce, è clamoroso quello che è successo. Dobbiamo fare i complimenti al Liverpool, ma sono cose che dobbiamo analizzare. Ad Anfield abbiamo preso il terzo gol in fuorigioco, qui ci è mancato il rigore. Il calcio italiano deve alzare la voce perché mi sembra che non sia normale".

VAR?

"Non capisco perché non ci sia nella competizione più importante. A volte sbaglia, ma a livello sentimentale, dei tifosi e di tutti gli addetti ai lavori sono importanti questi momenti. Meritavamo di più, ne sono convinto. L’anno prossimo possiamo guardare al VAR perché è fondamentale nell’evitare questi errori".

Perché la UEFA non la introduce?

"Non lo so. Se avessimo avuto i rigori magari sarebbe cambiato tutto. Non voglio continuare: complimenti al Liverpool”.