Roma, Monchi cala il poker: oggi Coric, poi Marcano, Cristante e Kluivert

Monchi cala il poker, quando il mercato deve ufficialmente ancora prendere il via. Il direttore sportivo della Roma però non sembra essersene accordo e come antipasto ha servito l'arrivo di Ante Coric, perfezionato nell'ultima settimana dopo settimane di trattativa. Il centrocampista croato classe '97 sosterrà oggi le visite mediche e arriva per 7 milioni dalla Dinamo Zagabria. Stando a Leggo si è sbloccata venerdì sera la trattativa con Marcano, che firmerà un triennale da 2 milioni. Bryan Cristante e Justin Kluivert sono i prossimi colpi. Per il centrocampista azzurro le trattative con l'Atalanta sono iniziate addirittura 10 mesi fa: arriverà per un conguaglio complessivo di 25 milioni che sarà attutito da un paio di contropartite in prestito: sul tavolo Tumminello, Antonucci, Gerson e Defrel. Costerà ancora meno (15-18 milioni circa) Kluivert junior. In questo caso Monchi è stato astuto nel trovare la collaborazione di un agente di Raiola, che ha convinto l'Ajax a cedere ora il gioiellino per non perderlo a zero.