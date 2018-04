Roma, Monchi: "Comincio a capire il Monchi di cui il club ha bisogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parlando anche a El Mundo, il ds della Roma Monchi ha parlato così del suo adattamento al calcio italiano e in generale al suo nuovo club: “Ora comincio a capire meglio il Monchi di cui Roma ha bisogno. Quando hai un cambiamento grande come quello che ho vissuto, ci si deve conoscere da capo e a fondo. E sapere quale parte di Monchi è ancora valida e quale parte di Monchi dovrebbe ancora apparire. Quando sono arrivato, tutto è stato molto veloce. Dovevamo far quadrare i numeri e generare del guadagno. Di Francesco scommessa? Non credo, c’era una solida base per avere fiducia. L’ho preso per le sue abilità, ma anche per la sua conoscenza di Roma. Ha giocato quattro anni qui, ha vinto anche uno Scudetto. Sapendo quanto sia speciale lavorare in questo club, è stato molto importante. Inoltre, stavo cercando un tecnico equilibrato, in grado di avere un buon rapporto sia con i media sia con i tifosi. Ma che è stato anche in grado di sfruttare al meglio i giocatori che avrebbe avuto tra le sue mani. È vero che non aveva esperienza in Champions League. Ma con il mio aiuto e quello dei suoi giocatori, è stata una cosa facile da arginare".