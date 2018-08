Roma, Monchi: "Con questa rosa c'è possibilità di fare dei cambi"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "E' vero che qualcosa non è stata fatta bene con l'Atalanta ma con questa rosa c'è possibilità di fare dei cambi. Il mister ha deciso gli undici migliori per questa sera".

Schick?

"Il suo percorso è logico. E' un ragazzo giovane che ha fatto una bellissima stagione alla Samp e ha scelto di andare in una squadra con una pressione più grande. Quest'anno è arrivato con una testa migliore e fisicamente meglio. Aspettiamo che in questa stagione possiamo vedere lo Schick che abbiamo fiducia di vedere".

Con un difensore in più Manolas e Fazio possono andare meno in difficoltà?

"E' vero che con l'Atalanta abbiamo subito qualcosa e quindi avevamo bisogno di sistemare il pacchetto difensivo e il mister ha deciso per la difesa a tre".