Roma, Monchi convinto: vuole Di Francesco anche il prossimo anno

Sta andando in scena in questi giorni a Boston un vertice tra James Pallotta, presidente della Roma, e Monchi, direttore sportivo del club giallorosso.

I vertici della società capitolina stanno facendo il punto della situazione e pianificando la prossima sessione di calciomercato con una (qausi) certezza: nella stagione 2018/19 ci sarà ancora Eusebio Di Francesco. Il dirigente spagnolo, scrive il Corriere dello Sport, è convinto della bontà del lavoro dell'attuale allenatore e vuole costruire una squadra più adatta alla sua idea di calcio.

Solo la mancata qualificazione in Champions, si legge, potrebbe portare il presidente ad operare un clamoroso ribaltone in panchina.