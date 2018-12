Roma, Monchi da Boston: "Di Francesco non è a rischio. Avanti così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Roma Monchi nelle scorse ore è atterrato a Boston con Guido Fienga e Francesco Calvo dove incontrerà il presidente James Pallotta. Queste alcune battute dell'uomo mercato spagnolo al Corriere dello Sport: "Di Francesco a rischio? Nessuno lo è, io non ho cambiato idea sull'allenatore. Questo è un incontro che facciamo ogni due mesi, non dobbiamo decidere il destino di nessuno. Non c'è nessuna emergenza. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Di Francesco può stare tranquillo? Non sta a me dire se lo è o no, so soltanto che andremo avanti così. Io non cambio idea sulle persone".