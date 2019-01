Roma, Monchi: "De Rossi? Tutti dobbiamo sperare nel suo recupero"

© foto di Federico Gaetano

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport toccando varie tematiche. Queste le parole su De Rossi: "Conoscendo Daniele e il suo romanismo, neanche a lui adesso fa bene parlare del futuro. Tutti dobbiamo sperare nel suo recupero. Per fortuna abbiamo avuto notizie buone dal punto di vista radiologico, ora bisogna capire cosa succederà quando tornerà ad allenarsi sul campo. Daniele due giorni fa per la prima volta l’ho visto diverso, ottimista, positivo, perché non ha dolore".