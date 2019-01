Roma, Monchi: "Di Francesco resta. La fiducia è ancora più forte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport toccando varie tematiche. Queste le parole su Di Francesco: "Se ho faticato a difenderlo? Non è stato difficile perché c’era fiducia al 100% nella mia idea di tenerlo. E tutti l’hanno condivisa. Quando siamo andati a Boston da Pallotta, di Eusebio abbiamo parlato 15-20 secondi. La Roma ha un presidente e un management importante. Io sono il responsabile della mia area e se Monchi è convinto, non si discute. Dopo si farà il bilancio a fine stagione. Certo, poi ci sono i momenti. Si perde a Udine o a Bologna o si pareggia in quel modo a Cagliari, e vorrei uccidere il mister e me stesso. Ma lì prevale il tifoso. La mia fiducia in lui era grande quando l’ho preso, oggi che ci lavoro insieme è ancora più forte".