Roma, Monchi: "Difficile ma dobbiamo crederci. Viviamo un sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della semifinale di ritorno di Champions contro il Liverpool: "Ci credo. So che sarà molto difficile ma dobbiamo crederci. Poi vedremo il risultato, ma prima abbiamo tutti la fiducia per potercela fare. Contro il Barcellona avevo meno fiducia. Oggi sembra più facile ma non lo è, ma dobbiamo provarci. Sean Cox? La rivalità è un'altra cosa. La società doveva stare vicina al tifoso del Liverpool. Siamo persone, abbiamo umanità e quello che ha fatto la Roma meritava di essere fatto. Differenze tra ora e Siviglia? Lì forse era una cosa più personale. Oggi è più una cosa da professionista, per me è un orgoglio e un premio al lavoro essere qui. Se abbiamo la possibilità di arrivare a Kiev sarà qualcosa difficile da raccontare in futuro, un sogno fatto realtà. Schick? Vuole usare la fisicità e il momento di Patrick. Merita fiducia. Under è diverso, attacca più la profondità. Penso che avrà la sua possibilità di essere della partita".