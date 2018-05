Roma, Monchi: "Dimentichiamo il Liverpool. Florenzi e Dzeko il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro il Cagliari, il ds della Roma Monchi ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "

Passata la rabbia?

"E' una sconfitta brutta perché abbiamo fatto di tutto per andare avanti ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo dimenticare la Champions e avere la testa sul campionato, mancano ancora dei punti per andare alla Champions del prossimo anno che è la cosa più importante. Sarà una gara molto complicata perché anche loro non hanno avuti grandi risultati, E' una gara di vita e di morte per entrambe".

Quanto potrà influire sulla testa e sui muscoli?

"Penso che il professionista che vuole arrivare a giocare gare del genere, deve dimenticare subito velocemente quello che ha fatto, è facile dirlo ma non è facile farlo. Il lavoro che abbiamo fatto è stato sulla testa dei giocatori, dobbiamo dimenticare mercoledì e avere la testa qui, so che non è facile, io ho fatto il calciatore, a volte uno vuole dimenticare ma non è facile".

Sul rinnovo di Florenzi?

"Non possiamo dire che c'è un problema economico perché non abbiamo parlato in forma definitiva, abbiamo deciso di aspettare la fine del campionato e ciò che ci stiamo giocando e dopo ne parleremo. I numeri che escono non sono verità perché non abbiamo avuto un appuntamento definitivo".

Quanto è importante Florenzi per voi?

"E' un giocatore importante nel percorso che dobbiamo fare nel futuro, è nato qui nel nostro settore giovanile, ha un ruolo importante e uno spessore importante nella rosa".

Dzeko sul mercato?

"Edin non è mai stato sul mercato, tutti i giocatori della Roma sono tutti e nessuno sul mercato, noi ascoltiamo le offerte e poi decidiamo. Ha un contratto con noi, siamo contenti che sia qui perché per la Roma è un giocatore fondamentale".

Florenzi continuerà da terzino?

"Ha un vantaggio, può fare tanti ruoli. Poi l'allenatore deciderà, a me è sempre piaciuto avere giocatori che fanno diversi ruoli e Alessandro è uno di questi. So che gli piace giocare più avanti ma da terzino ha fatto una stagione magnifica".