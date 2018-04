Roma, Monchi: "Domani dobbiamo essere lo specchio dei nostri tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite il proprio profilo Instagram, il direttore sportivo della Roma Monchi ha lanciato un messaggio in vista del derby di domani: "Domani in campo dobbiamo essere lo specchio dei nostri tifosi, incarnare lo stesso amore e lo stesso attaccamento ai nostri colori: il giallo e il rosso. Domani dobbiamo essere 11 giocatori che rappresentano migliaia di cuori giallorossi. Non possiamo fallire!!!".