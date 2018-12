Roma, Monchi: "Dzeko? Non ne ho parlato col Real, fiducia in Schick"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola riporta alcune dichiarazioni di Monchi, ds della Roma che ha parlato a Cadena Ser. "Non ho parlato con nessuno della cessione di Dzeko, neanche con il Real, che insieme a Barça, City e Juve si giocherà la Champions. Schick? Su di lui abbiamo grandi speranze e aspettative. Finora siamo stati molto irregolari come andamento. Il Siviglia? Con Caparros (ds degli andalusi, ndr) ci sentiamo spesso. Ma sto bene a Roma, non me ne vado via", le sue parole.