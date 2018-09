Roma, Monchi e i processi sprint: Man United e Barça alla finestra

© foto di Federico Gaetano

Arrivato a Roma con il titolo, mai accettato, di "ds più bravo del mondo", Verdero Monchi è già messo sul banco degli imputati per l'inizio zoppicante della Roma. Anche Di Francesco e Pallotta sono sullo stesso carro, ma la cessione di Strootman ha acceso qualcosa di negativo tra i tifosi, che adesso attendono una svolta da parte dei giallorossi. Il dirigente romanista è arrivato nella Capitale dichiarando "vinco o me ne vado", ma questo discorso adesso è stato leggermente allargato. In soldoni: "Se non vado bene, me ne vado uguale". Il presidente statunitense lo adora e mai vorrebbe vederlo partire, ma occorre sottolineare anche come due top club europei come Manchester United e Barcellona siano già sulle sue tracce in attesa che arrivi il divorzio romano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.