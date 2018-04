Roma, Monchi e la Champions: "I tifosi sognano. Io voglio la finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista di Monchi, direttore sportivo della Roma, sulle colonne de Il Messaggero. Fra i tanti temi toccati dal dirigente capitolino c'è anche la semifinale Champions che attende i giallorossi contro il Liverpool e la contemporanea distanza in Italia dallo scudetto. "Nel calcio - spiega Monchi - purtroppo o fortunatamente 2+2 non sempre fa 4. E' vero che mancano punti, ma ne mancano alcuni per cattivo rendimento e qualcuno per sfortuna. L'esperienza è la madre di tutta la scienza. Noi ora abbiamo accumulato una esperienza importante. Io sono ambizioso, ma credo che se all'inizio della stagione mi avessero prefigurato questo momento... Insomma, non possiamo restare con un pensiero negativo. Sappiamo dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo fatto bene, ora possiamo pianificare la prossima stagione. Se restiamo fermi a riflettere solo sulla distanza dalla Juve non va bene, c'è' sempre una semifinale di Champions conquistata. Firmare per arrivare quinto in campionato ma in finale? Se so che vinciamo la Champions sì. Per i tifosi è meglio arrivare in finale, ma per noi è più importante conquistare la qualificazione".