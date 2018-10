Roma, Monchi e quella scommessa vinta investendo su Olsen

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il confronto con Alisson, all'inizio della sua avventura alla Roma, stava per compromettere l'intera stagione di Robin Olsen. Lo svedese, arrivato in estate per sostituire il portiere più pagato della storia del calcio, ha patito inizialmente questo confronto, ricevendo anche qualche critica prevenuta di chi non l'aveva mai visto all'opera. Gli scandinavi però hanno il carattere ereditato dai vichinghi e certo non si abbattono davanti a un errore o a qualche parola di troppo arrivata dai media romanisti e tramite il lavoro ha iniziato a puntare alla personale rivincita.

Quando si dice che il lavoro paga, non è mai una frase lanciata lì a caso, soprattutto nello sport. E Olsen lo ha dimostrato a partire dal pareggio contro il Chievo Verona. La Roma quella partita avrebbe potuto perderla dopo essere passata doppiamente in vantaggio e poi recuperata nella ripresa. Ma proprio il portierone svedese, con la prima grande parata italiana ai danni di Giaccherini, ha permesso a Di Francesco di portare a casa un punticino e qualche polemica in meno. Da lì la sua ascesa è stata non esponenziale ma regolare e costante, tanto che anche ieri sera il suo tecnico lo ha voluto elogiare pubblicamente dicendo che da lui si attende che faccia ancora meglio.

Contro il CSKA ha dimostrato di essere un portiere completo, che sta imparando ad utilizzare anche i piedi come richiede il calcio moderno. A 28 anni è nel pieno della maturità ed è arrivato nel calcio che conta con le spalle larghe di chi ne aveva comunque già viste tante in giro per l'Europa. In molti hanno criticato Monchi per aver pagato 11,5 milioni di euro un portiere proveniente da un calcio lontano e di poco appeal, ma adesso nessuno si ricorda di quell'investimento perché i frutti sono maturi e anche lo stesso ds li sta raccogliendo a piene mani. Una scommessa vinta tra tante ancora decisamente in bilico. Non sarà molto per consolarsi, ma sicuramente quando un portiere arrivato per sostituire il più forte al mondo nello stesso ruolo, riceve elogi pubblici da critica e tifosi ancora scioccati dalla cessione del suo predecessore, significa che la strada è decisamente quella giusta.