Roma, Monchi e Totti con Di Francesco. Ma spunta l'ipotesi Blanc

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla panchina della Roma. Monchi e Totti sono dalla parte di Eusebio Di Francesco, parlano quotidianamente con i calciatori per comprendere i motivi della crisi, e il dirigente spagnolo - si legge - è pronto a difenderlo fino alle dimissioni. Però, se la situazione dovesse precipitare nei prossimi match, un cambio in panchina sarebbe inevitabile: in questo senso, il nome in cima alla lista di Pallotta è quello di Laurent Blanc.