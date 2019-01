Roma, Monchi fa all in su Thiago Mendes: il Lille chiede 20 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione romana del Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Roma, Thiago Mendes". Monchi ha trovato il mediano che in futuro potrebbe prendere il posto di De Rossi. Il Lille chiede 20 milioni di euro, mentre il ds giallorosso preme per averlo in prestito con obbligo di riscatto.