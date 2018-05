Roma, Monchi guarda in Turchia: nel mirino due talenti del Trabzonspor

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver pescato Cengiz Under, il ds della Roma Monchi guarda ancora in Turchia alla ricerca di nuovi giovani talenti. Piacciono non poco, secondo quanto riporta il portale Fanatik, i due centrocampisti del Trabzonspor Yusuf Yazici (classe '97) e Abdulkadir Omur (classe '99), gradito anche al Milan e alle big europee.