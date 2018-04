Roma, Monchi: "Hanno segnato De Rossi e Manolas, è il destino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi si concede anche a RomaTv dopo il successo ottenuto sul Barcellona in una serata storica per la Roma: "Una notte da godere per i tifosi perché siamo in debito con loro. Saranno felici della Roma adesso. Io penso che il calcio sia stato giusto con la Roma perché la gara d'andata non è stata giusta. Oggi la Roma ha tenuto un livello incredibile ma parte dalla gara di Barcellona. Se non fossimo stato tanto sfortunati, ce l'avremmo fatta. Hanno segnato De Rossi e Manolas, è il destino. Di Francesco? Credo che la sua scelta sia stata giusta. Era convinto. Me lo aveva detto che voleva cambiare modulo per dare più fiducia alla squadra e avere più forza fisica. È una vittoria anche dell'allenatore che ha fatto una scelta importante e difficile. Noi abbiamo fiducia in lui, spero che dopo oggi tutti siano convinti che abbiamo il miglior allenatore possibile. Sapevo che sarebbe stata difficile ma pensavo che avessimo qualche possibilità. Avevo avuto dei segnali dallo spogliatoio. Abbiamo dato il 100% e ci siamo riusciti. Domani iniziamo a preparare il derby, poi vedremo il sorteggio. Difficile dire quale rivale sarebbe meglio. Due passi a Kiev? Magari. Possono sognare in quattro squadre, una è la Roma. Forse avranno paura gli altri della Roma”.