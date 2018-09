Roma, Monchi: "Ho clausola di risoluzione, non so a quanto ammonta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha parlato a Cadena COPE del proprio futuro, che non vede in Spagna: "Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. È un progetto diverso, nel quale ho dovuto trovare il Monchi ideale per questa situazione. Non sono una persona che vive di futuro, mi preoccupo molto di più del presente e ho ancora degli anni di contratto con la Roma. Ho una clausola di risoluzione, ma non so a quanto ammonta, dovrei calcolarla (ride, ndr). Real Madrid più pericoloso senza Cristiano Ronaldo? Credo che quando una squadra vince la Champions League per tre volte consecutive, non è facile trovare nuove motivazioni. La vendita di Cristiano può essere la motivazione per il gruppo per dimostrare di poter vincere la Champions senza di lui. La motivazione è fondamentale. Loro favoriti per la Champions? Non terrei fuori City e Liverpool. Kluivert? Si tratta di un ragazzo con grandi virtù, ma deve ancora migliorare. Noi non abbiamo alcuna fretta, diventerà un giocatore importante", evidenzia VoceGialloRossa.it.