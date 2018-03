Roma, Monchi: "I quarti il regalo migliore per Pallotta. Servono ritmi alti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il d.s. giallorosso Monchi ha rilasciato un'intervista a Premium Sport prima della sfida tra Roma e Shakhtar Donetsk: "Mi piacciono i social, rappresentano una possibilità per comunicare con i tifosi, per capire cosa pensano. Per la Roma, la proprietà, i dirigenti, i giocatori e i tifosi c'è la possibilità di andare ai quarti, una chance molto importante. Saremmo molto contenti se, alla fine della partita, conquistassimo la possibilità di presentarci ai sorteggi di venerdì. La resilienza l'ho vista in questi giorni a Trigoria, la squadra capisce cosa ci giochiamo oggi. Il calcio è il calcio, loro sono una squadra forte, ma la mentalità è quella giusta per vincere la partita. Cosa serve stasera? Dobbiamo giocare con la testa, con il cuore e con ritmi alti. In questa situazione loro fanno fatica, si è visto a Napoli e a Manchester, contro il City. Il miglior regalo per il presidente sarà la qualificazione. I risultati sportivi aiutano sempre, il lavoro non può essere giudicato per una sola partita. Se oggi dovessimo qualificarci, i tifosi sarebbero certamente più contenti".