Roma, Monchi: "I tifosi capiranno il modo di lavorare, avremo ragione"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato della trattativa con l'Inter per Nainggolan in una lunga intervista concessa a Sky: "Mentre facevamo la trattativa avevamo due richieste, Radu e Zaniolo. Radu però era già stato girato al Genoa. L’Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi, ma volendo al contempo prendere anche Radja era normale che bisognava cedere su qualcosa. L’affare in mancanza di Zaniolo non sarebbe comunque saltato, non era un aut-aut. Non pensavo che Zaniolo sarebbe stato subito così determinante. I tifosi hanno ragione, e quelli della Roma di più, perché è vero che quando si tifa una squadra così bisogna vincere qualcosa. Li ho sempre sentiti vicino a me. Qualcosa dobbiamo dare loro, è da tanto che non vincono niente. Non sono venuto qui per vendere Salah o altri ma per fare il mio lavoro e, in quel momento, dovevo sistemare i numeri. Lo scorso anno abbiamo fatto delle cessioni che ritenevo buone per la società. Non ho la bacchetta magica, ho sempre lavorato con giovani e con giocatori fatti. Sono convinto del mio lavoro e di quello dei miei collaboratori, sono convinto alla fine avremo ragione. Io credo che piano piano i tifosi inizieranno a capire quale sia la mia idea. So che nel calcio il tempo non c'è, io so come lavoriamo e spero che avremo ragione".