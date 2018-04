Roma, Monchi: "I tifosi saranno con noi. All'Olimpico 90' sono lunghi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha così parlato a Premium Sport dopo il ko subito in casa del Liverpool: "Siamo in un momento difficile. Avevamo tanta fiducia in questa partita e il risultato non è buono. Vero che a dieci dalla fine eravamo praticamente già eliminati, mentre adesso abbiamo qualche piccola possibilità. Dobbiamo prenderla per fare come abbiamo fatto contro il Barcellona. Ho fiducia nella mia squadra, sapendo che sarà molto complicata perché loro saranno preparati. Novanta minuti all'Olimpico però sono molto lunghi. L'atteggiamento è stato buono, nei primi venti minuti abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Dopo la prima azione loro con Mané ci siamo impauriti e siamo usciti del tutto dalla partita. Contro una squadra come il Liverpool è difficile sopravvivere ad un momento così ed abbiamo fatto tutto male. Non possiamo fermarci adesso, dobbiamo avere fiducia e crederci. I tifosi saranno con noi".