Roma, Monchi: "Importante aver tenuto qui Nainggolan e Strootman"

Tante le conferme importanti in casa Roma a partire da Strootman, Nainggolan e De Rossi. Monchi, ds giallorosso, ne parla al sito ufficiale dei capitolini. "Non abbiamo tenuto solo Kevin, Radja e Daniele. Ma anche giocatori come Edin, Perotti, El Shaarawy. Credo che il mercato non sia solamente comprare o vendere giocatori. C’è un “terzo” mercato che consiste nell’essere in grado di trattenere giocatori importanti che possano fungere da guida ai giocatori che arrivano e a quelli che sono già presenti in squadra. Radja, Kevin e Daniele ne sono un esempio. Era uno dei miei obiettivi quando ho iniziato a lavorare per la Roma e sono soddisfatto di essere riuscito a farli rimanere".