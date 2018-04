Roma, Monchi: "Io al Milan? L'ho riletta due volte. Non c'è nulla di vero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi ha seccamente smentito la sua possibilità di un suo passaggio al Milan in estate al posto di Massimiliano Mirabelli: "Non so come mai sia uscita questa cosa. Non c’è niente di vero, ho letto la notizia due volte perché non ci credevo. Sono cose che ogni tanto escono ma io sono concentrato solo sulla Roma".

