© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Verdejo Monchi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Chievo. "Speriamo che stasera la Roma sia più vicina a quella vista contro il Milan, la squadra si è allenata benissimo. I ragazzi sono carichi per trovare la strada della vittoria. Zaniolo? Siamo tutti contenti del suo percorso, dobbiamo lasciarlo tranquillo perchè è in continua crescita e stiamo parlando un pò troppo. Aiuta tanto la squadra ma non è l'unico".